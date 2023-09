Historischer Degen aus 17. Jahrhundert gestohlen

Die Privatwohnung in Hartberg ist laut Polizei nicht immer bewohnt, daher könnte der Diebstahl zwischen Juni und 28. August geschehen sein - an diesem Tag wurde das Fehlen des Felddegens bemerkt. Er wurde im 17. Jahrhundert in einer Waffenschmiede in Süddeutschland hergestellt, ist rund 90 Zentimeter lang, aus Schmiedeeisen, hat eine zweischneidige Klinge und einen reich dekorierten Griff mit Knauf und Handschutz. Unter anderem wird ein sogenannter Passauer Wolf, das Wappen der Stadt und des Bistums, dargestellt.