Anti-UN-Proteste fordern 40 Tote im Ostkongo

Schwere Stich- und Schussverletzungen

Die Leiterin der örtlichen Niederlassung des Internationalen Roten Kreuzes in Goma, Anne-Sylvie Linder, sagte, ihre Klinik habe nach den Protesten eine große Zahl von Menschen mit schweren Stich- und Schussverletzungen aufgenommen. „Einige waren schon tot, als sie ankamen“, so Lindner. Die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen und Leiterin der MONUSCO, Bintou Keita, bedauerte den Vorfall in einer Erklärung und drückte den Betroffenen ihr Beileid aus. „Die Mission fordert die kongolesischen Behörden nachdrücklich auf, eine Untersuchung einzuleiten und die inhaftierten Personen unter Wahrung der Menschenrechte gut zu behandeln“, so Keita.