Gauner-Duo tankte in Supermärkten „Sprit“

Beide Festgenommenen sind des gewerbsmäßigen Diebstahls geständig. Gegen beide Männer (28 und 34 Jahre alt) besteht außerdem ein Aufenthaltsverbot in Österreich. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ordnete die Einlieferung in das Polizeianhaltezentrum Graz an. Der gewerbsmäßige Diebstahl wird der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt.