Fix: Psychisch kranke Täter müssen in Haft bleiben

Josef Fritzl, der seine Tochter 25 Jahre lang im Keller gefangen hielt und sieben Kinder mit ihr zeugte. Der 2011 für den grausamen Mord an seiner Ex-Freundin zu lebenslanger Haft verurteilte Philipp K. Oder Estibaliz C., die „Eislady“, die die Leichen zweier getöteter Männer in einer Eistruhe in Wien-Meidling einbetonierte. Sie alle sind vom Maßnahmenvollzug betroffen. Die „Maßnahme“ wird vor allem gegen geistig abnorme Rechtsbrecher verhängt, denen die Zurechnungsfähigkeit zum Zeitpunkt ihrer Tat abgesprochen wurde. Sie ist zeitlich unbegrenzt – Aussicht auf Bewährung gibt es nicht.