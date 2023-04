Maßnahmenvollzug: Bald Entlassungen ohne Auflagen

„Wie soll das funktionieren?“

Die Betroffenen sind nach ihrer Entlassung nicht verpflichtet, sich einer Behandlung zu unterziehen oder in betreute Wohneinrichtungen zu gehen. Marco Uhl vom Zentrum für soziale Arbeit, das sich in Tirol und Vorarlberg um regulär Entlassene kümmert, fürchtet daher, dass viele auf der Straße stehen werden. „Wie soll das plötzlich funktionieren?“, fragt er sich. Denn bei Personen, die zehn Jahre im Maßnahmenvollzug waren, würde eine ambulante Versorgung nicht ausreichen. Wenn ihre Gefährlichkeit „abgebaut“ sei, gebe es aber auch keinen Grund, diese Menschen in Krankenanstalten unterzubringen. „In betreuten Wohneinrichtungen werden sie auch schwer einen Platz finden“, so Uhl.