Code ausspioniert und Bankomatkarten gestohlen

Opfer eines Diebstahls wurde am Mittwoch eine Tirolerin (77) in St. Johann (Bezirk Kitzbühel). Die Seniorin bezahlte in einem Geschäft mit ihrer Bankomatkarte. Eine Frau beobachtete sie dabei und spionierte den Code aus. Die 77-Jährige ist nun um rund 5000 Euro ärmer. Offenbar hatte die Täterin eine Komplizin.