Frei laufender Löwe: Panik in Millionenstadt

Mitten in der pakistanischen Millionenstadt Karachi ist am Dienstag ein ausgewachsener Löwe seinem Besitzer entwischt. Just während der Hauptverkehrszeit streunte das Tier auf der Hauptstraße der Hafenstadt umher und sorgte für entsprechende Panik. Erst nach etwa zwei Stunden konnte der Beutegreifer eingefangen werden.