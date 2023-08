Sophia Thiel begeistert Fans mit ihrem Bikini-Body

Von Trennungsschmerz ist rund zwei Monate nach dem Liebes-Aus mit Freund Raphael bei Sophia Thiel keine Spur mehr. Viel lieber genießt die 28-Jährige Sommer, Strand und Meer in Spanien, wie auf Instagram zu sehen ist. Dort veröffentlichte die Fitness-Influencerin am Wochenende nämlich eine Reihe an ziemlich sexy Bikini-Fotos, die bei den Fans für wahre Begeisterungsstürme sorgten.