Mit Unfallwrack „Spritztour“ durch Tirol gemacht

Solange sich ein Auto noch irgendwie nach vorne bewegt, wird es auch gefahren - das dachte sich wohl ein Duo aus Belarus, das am Sonntag gegen 21.30 Uhr einem Feuerwehrmann in Jenbach aufgefallen war. Denn dieser staunte nicht schlecht, als ihm das Gespann in dem Pkw auffiel, der so aussah, als hätte er sich jüngst überschlagen: kaputte Windschutzscheibe, zerbeultes Blech - Totalschaden. Doch für die Jenbacher Landesstraße hat es offenbar noch gereicht.