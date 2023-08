Irina Shayk heizt Fans mit Oben-ohne-Bildern ein

Entstanden sind die aufregenden Fotos wohl im Urlaub. Den verbrachte Shayk aber nicht etwa mit ihrer neuen Liebe Tom Brady, sondern mit ihrem Ex Bradley Cooper. Das jedenfalls ließ ein Foto, das den Schauspieler auf einem Kajak im Meer zeigt und das am Wochenende in Shayks Instagram-Story zu sehen war, erahnen.