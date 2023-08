Trotz Freispruch: „Gericht glaubt Ihnen nicht!“

Eine junge Frau sei in einer Aprilnacht in Wien von einem Taxifahrer missbraucht worden - sie hatte zu viel getrunken, er soll das schamlos ausgenutzt haben. Das sagt sie glaubhaft bei der Polizei aus. Auch die DNA-Spuren passen. Vor Gericht in Wien wird der 34-Jährige trotzdem freigesprochen. Der Richter: „Sie hatten Glück.“