Gazprom-Söldner erledigen nun Putins Drecksarbeit

Eines ist fix: Auf den Luxus einer Privatarmee verzichtet Russlands Präsident auch in Zukunft nicht. Warum auch? Eine loyale Söldnertruppe, die sich nicht an internationale Gesetze und Normen gebunden fühlt, überall auf der Welt unkompliziert einsetzbar ist, und jeden noch so fragwürdigen Befehl blindlings befolgt, ist der militärische Feuchttraum eines jedes Autokraten.