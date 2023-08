Verwaiste Otterbabys sind nun schon Freundinnen

„Franziska“ wurde im Kanal gefunden

„Franziska“ ist da mit geschätzten sieben bis acht Wochen schon etwas älter. Gemeindemitarbeiter fanden sie in einem Kanal im burgenländischen Oberwart. Eine Tierärztin musste das schwer erschöpfte Baby erstversorgen, bevor es in die EGS gebracht werden konnte. Nun gewöhnt sie sich langsam an das Fläschchen.