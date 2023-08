Immer mehr Menschen haben kein Dach über dem Kopf

„Wir sind voll!“ Ein Rundruf der „Krone“ in den Notschlafstellen und -quartieren im Land brachte zum Vorschein, was bei fast 300 Delogierungen im ersten Halbjahr 2023 naheliegend war: Immer mehr Menschen landen auf der Straße. Das bestätigt auch Christian Gaiseder, Geschäftsführer des Sozialvereins B37 in Linz, der akut wohnungslose Menschen betreut. „Unsere Notschlafstelle ist heuer erstmals auch in den warmen Monaten zu 100 Prozent ausgelastet.“ Auch die Plätze in den Notquartieren der Caritas im Innviertel sind voll. „Wir haben täglich Anfragen, die Warteliste ist lang“, sagt Remiza Traubenek, Leiterin Netzwerk Wohnungssicherung und Notquartier.