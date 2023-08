Alkolenker nach wilder Verfolgungsjagd geschnappt

„Ich geb’ Gas, ich geb’ Gas“, dachte sich wohl ein enthemmter Motorradfahrer auf seinem nächtlichen Streifzug durch Herzogenburg. Denn als die Polizei den alkoholisierten Biker mit weit überhöhter Geschwindigkeit in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr stoppen wollte, drückte der 24-Jährige nur noch mehr auf die Tube. Mit mehr als 110 Sachen, also Stundenkilometern, brauste er den Beamten im Ortsgebiet davon. Doch diese reagierten schnell und hefteten sich an die Fersen des jungen Rasers. Während der wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei sorgte der Alkolenker gleich für mehrere unfreiwillige Stunts, indem er sein Gefährt zweimal abrupt wendete. Bis er schließlich stürzte. Er blieb unverletzt.