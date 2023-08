Tiroler Gletscher birgt noch gruslige Geheimnisse

Zwei makabre Funde seit Ende Juni

Denn gerade der heurige Sommer hat dem vermeintlich ewigen Eis besonders zugesetzt. Die Konsequenz: Ende Juni fand ein Alpinist in der näheren Umgebung der Neuen Prager Hütte (2782 m) menschliche Knochen. Und erst am vergangenen Freitag entdeckte ein Bergführer am Schlatenkees eine Leiche.