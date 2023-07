Leichenteile auf Gletscher in Osttirol entdeckt

Am Schlatenkees, einem Gletscher in der Venedigergruppe, sind im Bereich der auf 2796 Metern gelegenen Neuen Prager Hütte im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol einige Leichenteile bzw. Knochen entdeckt worden. Die Knochen, die offenbar ausgeapert waren, wurden am vergangenen Freitag von einem Alpinisten gefunden.