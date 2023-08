Gletscher gibt nach über 22 Jahren Leiche frei

Einen makaberen Fund machte ein Bergführer vergangene Woche am Schlatenkees in der Venedigergruppe im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol! Nach 22 Jahren gab der Gletscher offensichtlich eine Leiche frei. Laut ersten Erkenntnissen dürfte es sich um einen damals 37-jährigen Einheimischen handeln.