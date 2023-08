Was derkalten Luft in Wien im Weg steht

Die ganze Stadt stöhnt weiter unter der Hitze. Besonders spürbar sind die hohen Temperaturen in großflächig betonierten oder stark verbauten Gebieten. Dabei ist die klimatische Situation Wiens durch die geografische Lage eigentlich begünstigt: große Waldflächen des Wienerwalds im Westen, der Donauraum, der Bisamberg und die Lobau sowie einen großen Grünanteil in der Stadt. Doch warum kommt die kalte Luft außerhalb Wiens so schwer in die dicht bewohnten Gebiete? Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.