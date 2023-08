Aktion „Tiertafel Villach“ platzt aus allen Nähten

Zweite Tiertafel derzeit unmöglich

Eine Erweiterung der Tiertafel auf Kärnten ist derzeit ebenfalls nicht in Planung. „Allein für eine zweite Tiertafel müsste ich 1,4 Tonnen Futter organisieren. Das ist nicht zu stemmen.“ Dennoch soll bald ein eigener Verein gegründet werden, bei dem der Sozialmarkt im Boot bleibt. Sachspenden für die Tiertafel können in den SoMa (SozialMärkten) von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr abgegeben werden. Bei größeren Sachspenden ist Gabriele Goldynia unter 0677/ 63499762 erreichbar.