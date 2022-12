Erste Tiertafel konnte Tierärzte ins Boot holen

„Wir planen für 2023 dann eine Tiertafel in Klagenfurt und hoffen, auch dort Tierärzte und Futterlieferanten gewinnen zu können“, so Goldynia. Teuerungen und hohe Energiekosten stürzen immer mehr Tierbesitzer in finanzielle Nöte. Mit den Unterstützungen soll auch verhindert werden, dass Vierbeiner aus Not in Tierheimen abgegeben werden müssen.