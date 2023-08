Touristenautos im Visier von dreisten Einbrechern

Frei nach Reinhard Fendrich: „Des Göld hams ma g‘stessn, jetzt stehr i allan do“. So erging es in den vergangenen Wochen zahllosen Urlaubern und Shoppingtouristen beim größten Einkaufszentrum der Alpe-Adria-Region in Martignacco nahe Udine. Einbrecher hatten auf dem Parkplatz der „Città Fiera“ gezielt ausländische Autos ins Visier genommen.