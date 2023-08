Schule geflutet! Burschen verstopften Toilette

„Einfach nicht nachgedacht“

Nachdem sich die beiden samt weiblicher Begleitung an besagtem Freitagnachmittag in die Schule geschlichen hatten, kam ihnen auf der Toilette die folgenschwere Idee. Mittels Zehn-Cent-Münze wurde kurzerhand der Spülkasten manipuliert und das WC mit Papier zugestopft. „Es ist uns einfach so in den Kopf gekommen“, so der 15-Jährige. Danach brausten sie mit E-Scootern munter durchs Schulgebäude. Am Samstag schlug der Schaden schließlich Wellen.