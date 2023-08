VIPs, Politiker und wer sonst noch Alibis braucht

Immer wieder hat man davon gehört, so wirklich glauben kann man es nicht: Aber die „Alibi Agentur“ der 35-jährigen Vorarlbergerin Lisi Hutter bietet genau das an, worüber bis hinauf in die höchsten Kreise meistens nur hinter vorgehaltener Hand getuschelt wird. Der Firmenname ist Programm und das bereits in Vorarlberg und Liechtenstein. Per 14. September expandiert sie in Richtung Osten, will in Wien ihren neuen Standort mit einem Einstandsfest im FashionTV-Club im ersten Bezirk feiern.