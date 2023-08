Italien: Rettungsschiff erneut festgesetzt

Die italienischen Behörden haben nach Angaben der deutschen Seenotrettungsorganisation Sea-Eye erneut das Rettungsschiff „Sea-Eye 4“ festgesetzt. Schiff und Besetzung dürften den Hafen im süditalienischen Salerno für 20 Tage nicht verlassen, erklärte die in Regensburg ansässige Organisation am Dienstagabend. Zudem sei eine Geldstrafe in Höhe von 3.333 Euro verhängt worden. Sea-Eye hatte in der vergangenen Woche nach eigenen Angaben insgesamt 114 Menschen gerettet.