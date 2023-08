Was ein Wohnmobil um 4 Millionen Euro alles kann

Das Schweizer Unternehmen Marchi Mobile hat ein neues Doppeldecker-Wohnmobil entwickelt, das mit allem ausgestattet ist, was Millionäre glücklich macht. Der eleMMent palazzo Superior kommt in absolut luxuriöser Ausstattung daher - Wellnessbereich, Massagesitze, Bar, ein eigener Raum für Lichttherapie, Panoramafenster, das „bequemste Bett der Welt“, Couchlandschaft und Regendusche inklusive. Kostenpunkt: zwei bis wohlfeile vier Millionen Euro in der Top-Ausstattung.