Sprach über Hitzetote: Klimaaktivist ausgelacht

Moderatorin zweifelt Seriosität der WHO an

Die Moderatoren, Andrew Pierce und Beverley Turner, wollen das aber nicht glauben. Und zweifeln die Zahl prompt an - auch, dass der Klimawandel die Todesfälle mitverursacht hat, stellten sie hämisch in Zweifel. Als der Student die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Quelle für diese Zahl nannte, erklärte Turner, dass sie diese nicht für seriös halte. Diese habe „Profit- und Kontrollmotive“.