Sepp Straka hat Chancen auf 18 Millionen Dollar

Was für eine Zitterpartie! Sepp Straka musste nach seiner 66er-Abschlussrunde bei der BMW Championship in Olympia Fields noch mehrere Stunden warten, ehe seine zweite Qualifikation in Folge für das Finalturnier der PGA Tour in Atlanta feststand: „Ich habe die App der Tour so oft aktualisiert, dass am Flughafen der Akku meines Handys leer war.“