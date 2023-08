Estelle und Oscar: Großer Tag für die Mini-Royals

Am Montag starteten in Schweden wieder die Schulen. Auch für Prinzessin Estelle und Prinz Oscar sind die Ferien somit wieder vorbei. Während die Tochter von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel mittlerweile schon in die fünfte Klasse geht, startet ihr Bruder in ein ganz neues Kapitel. Denn der Siebenjährige besucht nun die erste Klasse.