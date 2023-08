„This is Us“-Star Ron Cephas Jones gestorben

Zweifacher Emmy-Gewinner

Jones war insgesamt viermal für den Emmy Award nominiert, zweimal wurde er für seine Rolle des William Hill, der in der Hitserie „This Is Us“ unerwartet auf seinen als Baby abgegebenen Sohn trifft, freuen. „Im Laufe seiner Karriere spürte jeder, der das Glück hatte, ihn zu kennen, seine Wärme, Schönheit, Großzügigkeit, Freundlichkeit und sein Herz“, so Jones‘ Sprecher weiter.