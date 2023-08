Kleinstadt zerstört: Nur „Wunder-Haus“ überlebt

Besitzer: „Es ist ein 100-prozentiges Holzhaus“

Renovierungsarbeiten könnten für das „Wunder“ verantwortlich sein. Die Eigentümer des Hauses, Dora Atwater Millikin und ihr Ehemann Dudley Long Millikin III., ließen erst vor kurzer Zeit Änderungen an dem Gebäude vornehmen. „Es ist ein 100-prozentiges Holzhaus, also haben wir es nicht feuerfest gemacht oder so etwas“, erklärte Dora der „LA Times“. Das Asphaltdach wurde durch ein dickes Metalldach ersetzt und das Laubwerk rund um das Haus reduziert. Doch all das wurde eigentlich gemacht, um eine Ausbreitung von Termiten im Haus zu vermeiden und gar nicht aus Brandschutzgründen.