Süßer und saurer Apfel

Blicken wir kurz zurück: Wer vor zehn Jahren 4000 Euro in Bitcoin investiert hat, ist jetzt Millionär. Die Kryptowährung hat seit Sommer 2013 um 25.000 Prozent zugelegt, das Verlustrisiko ist jedoch extrem. Im selben Zeitraum notiert die Apple-Aktie mit einem Plus von 870 Prozent. Wer also 2013 in den süßen Apfel gebissen und sich mit 4000 Euro beteiligt hat, freut sich heute über 34.800.