Trainerdebüt geglückt! KAC startet mit 4:1-Sieg

Und die roten Fans sahen einen von der ersten Sekunde bissigen, aggressiven KAC. Der in Minute 19 in Führung ging: Neo-Center Jan Mursak sah Steven Strong im Rückraum, der traf herrlich ins Kreuzeck. Defensiv ließen die Rotjacken wenig zu, den Rest erledigte lange Goalie Sebastian Dahm. Im zweiten Drittel scheiterte Postma im doppelter Überzahl an der Stange. Aufs 1:1 von Fehervars Fournier (21.) hatte Haudum nur zwei Minuten später mit einem Schuss unter die Latte die passende Antwort. Am Ende leuchtete ein 4:1 von der Anzeigetafel - das Trainerdebüt vom Duo Kirk Furey und David Fischer gelang mit einem Sieg.