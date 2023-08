Zum Wochenende: Hitze bleibt den Steirern erhalten

Tropennächte vor allem in Graz

Während Wasserratten an solchen Hundstagen ihre Freude im Freibad oder am See finden, werden Hitzeempfindliche auf eine harte Probe gestellt. Tropennächte stehen von Sonntag auf Montag vor allem in der Murmetropole bevor. „Auch auf der Laßnitzhöhe kühlt es in den Nächten nicht mehr so stark ab“, erklärt Pehsl.