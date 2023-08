Nach Muren-Serie: Tiroler Gebirgspass wieder offen

Von nicht weniger als 14 (!) Muren wurde in der Nacht auf Montag die Hahntennjochstraße in Tirol verlegt. Nach der Totalsperre konnte der Gebirgspass, der die Bezirke Reutte und Imst verbindet, am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden. 1000 Einsatzstunden waren nötig.