Warum das Gas nicht ausgeht

Russische Variante Manchmal sind die Dinge nicht einfach zu verstehen, die sich rund um den Ukraine-Krieg abspielen. Da gibt es Boykotte, und trotzdem landet westliche Technologie über Umwege weiter in Russland. Genauso seltsam ist es, dass Tanker ohne Nationalitätsflagge mit russischem Öl die Weltmeere bereisen und ihre Ware oft sogar auf Umwegen in Europa auftaucht. Für Gas gilt zwar bekanntlich kein Handelsverbot. Trotzdem mutet einiges auf den ersten Blick seltsam an.