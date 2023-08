Michelle: Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung

Als wäre es nicht genug, dachte sich die Musikerin vermutlich, dass sie bereits eine Nachzahlung in Höhe von 160.000 Euro an das Finanzamt leisten musste, nun hat auch noch das Amtsgericht in Bonn einen Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung erlassen. Den Betrag errechnete die Behörde aufgrund eines geschätzten Jahreseinkommens von circa 500.000 Euro.