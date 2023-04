Curry im Lungau? „Meine Bedenken waren riesig“

Karotten schälen, in 1 cm dicke Würfel schneiden. Zwiebeln schälen, feine Würfel schneiden. Zwiebeln in Öl goldbraun braten, Karotten hinzufügen. Ingwer, Knoblauch schälen, in Mörser zu Paste mahlen. Ingwer-Knoblauch-Paste und Curryblätter zu den Zwiebeln dazugeben. Fleisch dazu, ebenfalls anbraten. Sobald Fleisch leicht gebräunt ist, Garam Masala, Chilipulver, Koriander, Currypulver, Kreuzkümmel hinzufügen und gut mit Fleisch verrühren. Salz dazu, bei schwacher Hitze anbraten (10 min). Tomatenstücke hinzufügen und so lange köcheln lassen, bis das Lammfleisch weich ist. Bei Bedarf etwas Suppe hinzufügen, aber aufpassen, es darf nicht zu flüssig werden.