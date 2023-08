Work/Life-Balance: Wie wird in Zukunft gearbeitet?

Gernot delegiert ein Team aus Mitarbeiterinnen verschiedenen Alters in einem größeren Unternehmen. Er ist grob für jede Form von Organisation zuständig und kann auf seinen Stamm bauen. Mit Mitte 40 befindet er sich genau in der „Zwischenwelt“ der Diskussionsgruppen. Jünger als jene, die mit ihrem Job lange Meetings, Büroanwesenheit und ständige Leistung verbinden. Älter als jene, die ihre Arbeit zwar gewissenhaft erledigen, aber nicht in 40 Stunden oder mehr und schon gar nicht zu familienfeindlichen Zeiten an einem erzwungenen Ort. „Bei der Auswahl der Mitarbeiter überlegt man sich am besten, wie man es selbst gerne hätte“, sagt Gernot, „die Lebensrealitäten jedes Einzelnen sind unterschiedlich. Wichtig ist, dass die Leute motiviert sind und gerne arbeiten. Am Ende des Tages muss alles erledigt sein, darum geht’s.“