Nach Angriffsserie: Mehr Schutz für Obdachlose

„Noch nie dagewesene Gewalt“

So habe es in den vergangenen Jahren vereinzelte Fälle von Schikanen oder Gewalt gegeben, „diese Form ist aber einzigartig. So etwas hat es in Wien noch nicht gegeben, es ist eine noch nie da gewesene Form der Gewalt“, sagte Schwertner. „Die Gewaltvorfälle haben zu großer Verunsicherung bei Betroffenen geführt. Und nicht nur bei jenen, die akut obdachlos sind, sondern insgesamt bei wohnungslosen Menschen“, so Schwertner.