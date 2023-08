Ehemalige Olympia-Schwimmerin plötzlich verstorben

Schule und Ehemann trauern

„Mit großer Traurigkeit und großem Bedauern muss ich den plötzlichen Tod unserer geliebten Schulleiterin, Frau Helen Smart, bekannt geben“, heißt es in einer Mitteilung der Schule auf Facebook. „Unser tief empfundenes Beileid gilt Helens Familie in dieser sehr schwierigen Zeit.“ Auch der Ehemann von ihr äußerte sich öffentlich. „Sie war so stolz, dass sie ihr Ziel, Schulleiterin zu werden, erreicht hatte. Sie sagte immer zu mir, dass sie sich niemals an einer anderen Schule sehen könnte. Sie war Worsley Mesnes durch und durch“, sagte Craig Smart.