Unwetter-Einsätze in Innviertel und Salzkammergut

Wasserrettung warnte vor Sturm

Für den Bereich des Attersees bekam die Wasserrettung Litzlberg gegen 18 Uhr eine Sturmwarnung. „Wir konnten die Leute am Wasser dann rechtzeitig warnen“, sagt Ortsstellenleiter Alexander Leitner. Ein Fischerboot sei zu Beginn des Unwetters noch am See gewesen, aber unbeschadet ans Ufer gekommen. „Und ein Segler wartet das Wetter am See ab, damit er beim Einfahren in den Hafen nichts kaputt macht“, berichtet Leitner Dienstagabend gegenüber der „Krone“.