Gurktaler: Wo sich alles um die Kräuter dreht

Im Frühjahr wurden Frisch-Kräuter auf den Feldern des Gurktals angebaut, im Juni gab es den ersten Ernteschnitt, daraus entstehen rund 900.000 Liter Gurktaler im Jahr. „Die Kräuter werden per Hand geerntet, sortiert und nach einem geheimen Rezept in einem präzisen Mischungsverhältnis mehrere Tage lang in Alkohol eingelegt“, verrät Hubertine Underberg-Ruder, Aufsichtsratvorsitzende Gurktaler AG. Das alles passiert im Stift Gurk, wo Monsignore Dechant Gerhard Kalidz am Dienstag die Alpenkräuter gesegnet hat.