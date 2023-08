„Ist wie, wenn wir uns zwei Wurstsemmeln kaufen“

Kevin de Bruyne zählt zu den bescheideneren Fußball-Profis auf diesem Planeten. Vor der Saison dankt er seinen City-Mitspielern mit einem besonderen Geschenk nach dem geholten Champions League Titel im Juni. Jeder Citizen-Akteur erhält ein Platin-iPhone mit Gravur und allen Extras. Kostenpunkt: 150.000 Euro. Doch ist es notwendig, so eine Aktion nach außen hin so groß zu machen? „Das ist wie, wenn wir uns zwei Wurstsemmeln beim Billa kaufen“, stellt „Major“ Stefan Maierhofer einen Vergleich zur eigentlichen finanziellen Realität an.