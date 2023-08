Nach Doppel-Gold erst einmal ab in den Urlaub

Nach der Heim-WM 2018 holte sich Jakob Schubert nun in Bern bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere zwei Gold-Medaillen bei einer WM. Auch vor fünf Jahren hatte er erst im Vorstieg triumphiert und sich dann noch den Sieg in der Kombination geholt. „Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich das ganz verarbeitet habe“, sagte der Innsbrucker.