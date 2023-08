SIEG! Schubert holt im Vorstieg sein 5. WM-Gold

Schubert, einer der erfolgreichsten Sportkletterer der Geschichte, holte sich damit sein 5. WM-Gold, neben den vier im Vorstieg auch 2018 in der Kombination. Dazu kommen 4-mal Silber und einmal Bronze. Komplettiert wird die Sammlung mit Olympia-Bronze 2021 in Tokio sowie EM-Gold in der Kombination 2022. Schubert hat nun 10 WM-Medaillen und insgesamt 16 Podestplätze bei Großereignissen.