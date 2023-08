Schubert klettert zu WM-Gold in der Kombination

Der 32-jährige Tiroler gewann am Samstag nach dem Vorstieg-Titel in überlegener Manier auch in der Kombination und sicherte sich damit das Ticket für Olympia 2024 in Paris. Schubert triumphierte mit 183,6 Punkten vor dem US-Amerikaner Colin Duffy (160,7) und dem Japaner Tomoa Narasaki (156,7). Für den Olympia-Dritten von Tokio und Kombi-Weltmeister 2018 war es das insgesamt sechste WM-Gold.