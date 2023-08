Neue App für die Feuerwehrjugend

Durch die neue App können die Teilnehmer ihre bereits absolvierten und bewerteten Stationen am Handy verfolgen, während die Bewerter ihr Urteil ganz einfach per Klick eintragen. Am Ende des Bewerbs wird die Auswertung dann ins Verwaltungsprogramm integriert. Mit dieser nachhaltigen Innovation werden Zeit und vor allem Papier gespart, was wiederum auch der Umwelt zugute kommt.