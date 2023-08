Paragleiter in 10 Meter Höhe in Baum „gefangen“

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 16.40 Uhr. Der 64-Jährige befand sich bei der Choralpe gerade im Steigflug. „Er geriet in einen Thermikwechsel und verlor die Kontrolle über den Schirm“, heißt es von den Ermittlern. In weiterer Folge landete der Pilot in einem Baum.