SPÖ-Chef Lang schließt Koalition mit FPÖ nicht aus

Erst am Samstag hatte Babler, der ja eine sommerliche „Comeback-Tour“ quer durch Österreich absolvieren will, im „Ö1-Mittagsjournal“ die FPÖ als möglichen Koalitionspartner auf Bundesebene dezidiert ausgeschlossen. Soweit will der steirische Parteichef und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang nicht gehen: Eine mögliche Koalition mit der FPÖ schloss er in einem Interview mit der APA nicht aus.